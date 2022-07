Regina Casé posa com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira nos bastidores da TV Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 16:47 | Atualizado 13/07/2022 16:47

Rio - Regina Casé fez sucesso com os fãs, nesta quarta-feira, ao publicar uma foto em que posa com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Em postagem no Instagram, a atriz contou que esteve com o casal nos bastidores de uma gravação nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"Olha com quem eu gravei a 'Pipoca da Ivete'! O casal delícia Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Não sei como eles se aguentam! Gostosos demais né, gente?", brincou Casé, na legenda da publicação. O primeiro episódio do programa comandado por Ivete Sangalo vai ao ar no dia 24 de julho, com participação musical do sambista.

Os fãs do trio encheram a postagem de elogios para os famosos e concordaram com Regina ao se derreter pelo casal: "São lindos. Delícias e gostosos, sem dúvidas. Você não mentiu, Regina", escreveu um seguidor. "Perfeitos", declarou um perfil. "A legenda de milhões", comentou outro internauta.

