Núbia ÓliiverFernanda Messas

Publicado 13/07/2022 12:22 | Atualizado 13/07/2022 12:50

Rio - Nubia Oliiver, no auge de seus 48 anos, esbanja sensualidade nas redes sociais, incentivando o público feminino trazendo reflexões, promovendo a autoestima e falando de sexo.



Em um post recente do Instagram, a modelo e musa do OnlyFans falou abertamente sobre o poder da sedução e ao mesmo tempo trouxe um questionamento ao seu público.



“A capacidade de seduzir não está relacionada ao que vestimos ou desejamos mostrar ao mundo exterior. Ela está muito mais ligada com a maneira como nos sentimos intimamente com nosso corpo e com

nossa autoconfiança. Afinal, não da para ser sexy, sem se sentir sexy. O poder vem de dentro! Concorda?”, questiona Nubia.