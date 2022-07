Gretchen alega ter sido agredida por vizinhos em Belém - Reprodução / Instagram

Gretchen alega ter sido agredida por vizinhos em Belém

Publicado 13/07/2022 09:01

Rio - Gretchen, de 63 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para falar sobre as agressões verbais sofridas por seus vizinhos. De acordo com ela, todo o atrito é causado por insistirem em estacionar carros na frente de sua casa, atrapalhando a locomoção. No Instagram, a cantora contou que é vítima de gritos e ofensas: "Isso é violência psicológica", afirmou.

Segundo a artista, os ataques viriam de funcionários que trabalham em uma oficina mecânica, ao lado de sua residência, localizada em Belém, no Pará. "Eu já tentei de tudo, pela amizade, pela conversa, e não está dando certo. Vou colocar as imagens da cara de pau deles se continuarem atendendo as pessoas na porta da minha garagem", disparou.

"As pessoas vão aprender a respeitar as leis e aprender a me respeitar. Eu não vou mudar de casa, porque não vou me mudar. Não quero que ninguém pare de trabalhar, mas eu quero ter a liberdade de ir e vir a hora que quiser. Sem esperar um carro ser atendido", explicou, rebatendo comentários de pessoas que sugeriam a mudança de casa.

"A partir de agora, não tem mais perdão. Eu sou cidadã, pago meus impostos. A casa é minha, eu pago IPTU caro e não vou admitir ninguém fazendo atendimento na porta dela. Aqui é proibido. Se as pessoas antigas não tinham condições de fazê-los respeitar a lei, agora vão ter. Gostem ou não", finalizou.