Luiza e Maurílio Reprodução

Publicado 13/07/2022 17:38

Rio - Luiza Martins homenageou o ex-parceiro de dupla, Maurílio, que faleceu em dezembro do ano passado após sofrer três paradas cardíacas durante participação em um DVD. A sertaneja citou o amigo ao celebrar o Dia do Cantor, comemorado nesta quarta-feira (13).

fotogaleria "Hoje é dia do cantor, e eu queria dedicar esse dia ao meu cantor preferido. Te amo pra sempre"!, escreveu nos Stories.

Em junho, a cantora publicou um longo texto falando sobre a saudade de dividir os palcos com Maurílio. "Das coisas que sinto falta de você, a maior delas é com toda certeza subir no palco, olhar pro lado e ver você. Quando eu te via no palco, eu sentia que ali estava tudo que eu precisava, e não importava mais nada. Ali estava você… todo calmo, dançando, sorrindo, falando besteira pra eu rir. Está tudo bem aqui, mas estou sempre com saudade de você. Na foto do lado, está o ranking das músicas mais ouvidas da história do Spotify Brasil até agora… e olha quem tá lá. Nós. O produto mais improvável do mercado, a dupla mais troncha e fora da curva. Que orgulho de nós! Sinta- se abraçado por essa conquista que também é sua", relembrou.