Buchecha e ClaudinhoReprodução Internet

Publicado 13/07/2022 15:11 | Atualizado 13/07/2022 15:13

Rio - Buchecha usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para homenagear Claudinho, no dia em que se completam 20 anos desde a morte do cantor em um acidente de carro. Em postagem no Instagram, o ator relembrou um dos grandes sucessos da dupla, a canção "Fico Assim Sem Você", lançada meses antes da tragédia que vitimou Cláudio Rodrigues de Mattos.

fotogaleria

"'Não dá para imaginar um avião sem asas. Não tem como jogar um bom futebol sem bola. Nem tão pouco andar num carro sem estrada. Ou assistir piu piu sem frajola.' Seremos sempre Claudinho e Buchecha. 20 anos que nos deixou saudade física, mas você vive nos corações! MC Claudinho, eterno", declarou Buchecha, na legenda da postagem.

A história da dupla que conquistou o Brasil nos anos 1990 está prestes a ser eternizada nas telonas com o filme "Nosso Sonho". Com direção de Eduardo Albergaria, o longa traz Juan Paiva na pele de Buchecha, enquanto Claudinho será interpretado por Lucas Penteado, que ficou conhecido por sua curta participação no "BBB 21". A cinebiografia está prevista para chegar aos cinemas em 2023.

"Fico Assim Sem Você" se tornou um dos grandes hits de Claudinho e Buchecha, em janeiro de 2002, com o lançamento do álbum "Vamos Dançar". Em julho do mesmo ano, a dupla estava na cidade de Lorena, em São Paulo, com a turnê que rodou o Brasil para cantar os sucessos do novo disco. Na madrugada do dia 13, Claudinho morreu após sofrer um grave acidente enquanto voltava para casa de carro com o DJ e produtor Ivan Manzieli. Os dois cruzavam a rodovia Presidente Dutra durante uma chuva forte, quando o veículo derrapou e se chocou com uma árvore.

