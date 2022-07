Angélica recorda assédio sofrido no início da carreira, aos 15 anos de idade - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2022 09:56

Rio - Angélica, de 48 anos, falou novamente sobre o assédio sofrido aos 15 anos de idade, enquanto gravava o clipe da música "Vou de Taxi" em Paris, na França. Em entrevista para o podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a apresentadora relembrou o momento traumático.

"Vários homens de 19 e 20 anos ficaram passando mão em mim, enquanto eu fazia umas fotos, e eu [fiquei] parada, falando para as pessoas: 'eles estão passando a mão em mim'", recordou. "Eles [os agressores] eram franceses, não entendiam o que eu estava falando. Os fotógrafos também não eram brasileiros, e eu não sabia falar francês. Eu fiquei petrificada ali, rendida", desabafou Angélica, acrescentando que situações assim são comuns no cotidiano feminino.

"No ônibus acontece muito, as mulheres sofrem isso direto. Acho que a nossa função como mulheres, como influenciadores, o que for, é incentivar as pessoas a falarem porque a gente também tem as crianças aí. Elas têm que saber o que elas podem deixar, o que elas não podem", afirmou.

Angélica já havia abordado o assunto há alguns meses, em uma entrevista concedida ao site "Mina Bem Estar". "Estava ali, sendo violentada por dois, três homens, ninguém viu. Eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada", lamentou na ocasião.