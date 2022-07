João Guilherme posta vídeo em que Leo Picon raspam a cabeça do ator de 20 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 20:37

Rio - João Guilherme surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira, ao surgir com a cabeça raspada em foto publicada no Instagram. Horas depois, o ator de 20 anos revelou que o novo visual foi resultado do corte feito por Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., e Leo Picon, seu ex-cunhado, durante um passeio de barco em Ibiza, no litoral da Espanha.

fotogaleria

"Essa aqui era uma das opções de corte. Leo Picon e Rafaella vão abrir um salão", brincou o artista, na legenda do vídeo em que os amigos conversam sobre o corte. Nos comentários, fãs e amigos elogiaram o filho de Leonardo: "Linduu", escreveu Ludmilla. "Amei", disse uma seguidora. Ainda teve quem prestasse atenção no fato de João estar curtindo a viagem com o irmão de Jade Picon: "De férias com o ex-cunhado", ironizou um internauta, em referência ao reality show da MTV.

Nos Stories, João Guilherme falou sobre o que tem achado da viagem à ilha espanhola conhecida por suas praias e festas: "Se tornou meu destino preferido no mundo todo. Nem um pouco por conta das festas. Preferi as de São Paulo. A natureza aqui não tem preço", afirmou.

Confira: