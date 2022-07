Luisa Sonza se apresenta na Virada Cultural de São Paulo - Lucas Ramos / Ag. News

Luisa Sonza se apresenta na Virada Cultural de São PauloLucas Ramos / Ag. News

Publicado 12/07/2022 18:37 | Atualizado 12/07/2022 18:41

Rio - Prestes a lançar seu novo single, Luísa Sonza enfrenta um processo por cancelar um show que teria agendado na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. A produção da festa "Night Sensation" divulgou um comunicado no Instagram, na última segunda-feira, em que afirma ter entrado com a ação judicial após equipe da artista "desistir" da apresentação de maneira repentina.

"A 'Night Sensation' informa que, em decisão unilateral, a equipe da cantora Luísa Sonza desistiu do show que aconteceria em Santo Ângelo no dia 19 de setembro, encerrando o acordo conosco. Uma vez que a proposta para o show havia sido aceita por parte dos representantes da Luísa, a mudança repentina de atitude da produção da cantora acarreta perdas morais e materiais irreparáveis para a 'Night Sensation', que, após tentar de boa-fé resolver o conflito extrajudicialmente, optou por levar a situação para a justiça", diz a nota.

Na postagem, a equipe do evento produzido por Bruno Bender compartilhou prints de emails trocados com a pessoa que intermediou o agendamento do show em Santo Ângelo, município próximo à cidade natal de Sonza. "O nosso respeito e admiração à artista continua, ainda que saibamos que ela tenha ciência de que sua produção não agiu corretamente com a 'Night Sensation'", acrescenta o pronunciamento.

Segundo informações apuradas pela coluna de Leo Dias, do site 'Metrópoles', o produtor Bruno Bender da Luz, responsável pelo evento, pede uma indenização de R$ 150 mil por danos materias e R$ 25 mil em danos morais. De acordo com a reportagem, a equipe da famosa sumiu sem prestar esclarecimentos sobre o cancelamento do show.

A assessoria de Luísa Sonza se pronunciou em nota enviada à coluna, afirmando que a cantora não tem conhecimento sobre o processo. "A artista e sua agente empresária afirmam que jamais firmaram qualquer tipo de contrato com a 'Night Sensation', nem tampouco, receberam quaisquer valores referentes a uma apresentação artística na cidade de Santo Ângelo/RS, não havendo que se falar em prejuízo financeiro, nem em eventual reparação civil e, muito menos, em uma relação de negócios pactuada", diz o comunicado.

"Após tomar conhecimento de notícias divulgadas na mídia, a assessoria jurídica da cantora obteve informações de que houve indeferimento do pedido de liminar formulado pelo autor da ação, em razão do Magistrado ter entendido que não há verossimilhança nas alegações autorais. Mais uma vez, a equipe da artista assevera que repudia todo e qualquer 'julgamento antecipado feito no tribunal da internet' e lembra que a liberdade de expressão possui limites descritos na Constituição federal, através das redes sociais, sendo certo que a resolução de conflitos de interesses cabe, tão somente, ao Poder Judiciário", completa.

O DIA procurou a assessoria de imprensa da cantora Luísa Sonza mas não houve resposta até o momento.