Luana Piovani celebra notícia de que Pedro Scooby e Cintia Dicker esperam o primeiro filhoReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 15:25

Rio - Após Pedro Scooby e a esposa anunciarem que esperam seu primeiro filho juntos , Luana Piovani se pronunciou nas redes sociais. A atriz e ex-mulher do surfista usou os Stories do Instagram, nesta terça-feira, para comemorar a notícia de que seus três filhos com o atleta vão ganhar mais um irmão.

"Iupiii, a família vai aumentar", declarou Luana ao repostar a postagem feita por Cintia Dicker para revelar que está grávida de Scooby. Mais cedo, a artista mostrou os bastidores antes de gravar sua participação em um documentário sobre o ex-marido e comentou a relação entre os dois: "Nada como uma relação madura, graças a Deus, baseada no amor", disse ela, que é mãe de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 5, frutos do antigo relacionamento com o surfista.

Pedro Scooby e Cintia Dicker anunciaram, na tarde desta terça-feira, que vão ser papais. O casal publicou, no Instagram, o vídeo de uma publicidade para contar a novidade para os fãs. Nele, a modelo pede para o surfista comprar itens de um bebê, como fralda, chupeta e mamadeira. "Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o Pedro Scooby)", brincou a modelo, na legenda da postagem.