Rodrigo Santora relembra composição para personagem de 300 - Reprodução de vídeo

Rodrigo Santora relembra composição para personagem de 300Reprodução de vídeo

Publicado 12/07/2022 12:40

Rio - Rodrigo Santoro revelou que chorou de dor ao fazer depilação à cera enquanto se preparava para o filme '300', em entrevista podcast 'Podpah', apresentado por Igão e Mítico. No longa, o ator interpretou o vilão Xerxes, que era careca, sem pelos e tinha o rosto cheio de piercings. Esse foi o primeiro personagem de destaque do artista em Hollywood.

fotogaleria

"Vocês já depilaram?", perguntou o ator aos apresentadores. "Mas você depilou à cera? À cera eu nunca fiz", respondeu Igão. "Eu depilei à cera e eu vou te dizer uma coisa: doeu, mas doeu. Uma dor, cara. E ela falou: 'Não, está escrito na descrição --sem pelos. Careca, liso, todo o corpo'. Aí cheguei lá, conversei com a maquiadora. Eu estava imaginando uma máquina. Ela falou: 'olha, eu te aconselho a fazer depilação, porque, com a depilação, vai demorar para crescer. Se você raspar, amanhã você vai ter que raspar de novo. Pode irritar a pele e aí a gente vai ter que ficar maquiando'", comentou Rodrigo.

Ele, então, concordou com a profissional, que indicou a depiladora. "A lazer?", questionou Igão. "Que lazer o quê. Cheguei lá, ela perguntou para mim: 'Hot or cold' [cera quente ou cera fria]. Eu falei: 'a que doer menos'. Ela falou: 'hot'. Aí, meu irmão, ela pegou uma espátula de pau, mexeu, parece um mel, mas de mel não tem nada, de docinho não tem nada. Ela pegou o negócio e começou a espalhar", lembrou Santoro. O produto foi passado no peito do ator.

Ao puxar a cera, Rodrigo disse que gritou de dor. "Na hora que eu senti a primeira, começou a lacrimejar. Eu falei: 'Não, não, não. Para'. Aí ela pegou uma toalha, enrolou e falou: 'Morde'. E colocou na minha boca. Eu mordi a toalha", disse, aos risos. "Eu chorava. Foi o peito até abaixo do umbigo. E aí quando acabou isso, eu falei: 'Parou. Chega de história, acabou esse negócio, eu não consigo aguentar essa dor. É muito dolorido'. Porque eu tinha ainda a perna, tinha o braço. E aí fui só com a parte da frente depilada, vermelha. Chorando", admitiu ele.

Ao chegar em casa, Rodrigo ligou para a produtora do filme e explicou que não conseguiu terminar a depilação. "Falei: 'Olha, eu não vou conseguir depilar, eu prefiro que a gente faça... raspar mesmo'. Aí eu fazia isso, entrava em uma banheira quente para abrir lá o poro --e era uma cena patética-- eu botava o creme de barbear lá e ficava me raspando. E raspava o braço, raspava a perna". Ele se depilou dessa forma durante três semanas.