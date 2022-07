Jade Picon é parte do elenco da nova novela das 21h da TV Globo - Reprodução do Instagram

Publicado 12/07/2022 08:18

Rio - Jade Picon explicou para os fãs o motivo de seu 'sumiço' das redes sociais. Ela contou que está focada em sua estreia como atriz e tem se dedicado bastante para fazer bonito na nova função. A influenciadora digital está no elenco de 'Travessia', próxima novela da TV Globo, que substituirá 'Pantanal'.

"Sei que fico um pouquinho sumidinha, mas é porque eu tô me dedicando 100% pra essa nova fase da minha vida. Prometo que vou fazer tudo valer a pena . E amo que vocês entendem isso e me apoiam", escreveu ela, no Twitter, nesta segunda-feira.



sei q fico um pouquinho sumidinha, mas é pq eu tô me dedicando 100% pra essa nova fase da minha vida. prometo que vou fazer tudo valer a pena e amo que vcs entendem isso e me apoiam — Jade Picon (@jadepicon) July 11, 2022

A escalação de Jade Picon para a novela foi cheia de polêmicas. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores e atrizes usaram as redes sociais para lamentar o fato de Jade não ser atriz e ter conseguido o papel. Após a confirmação de que Jade realmente está no elenco de "Travessia", o Sindicato dos Artistas confirmou concedeu uma autorização especial para que a ex-BBB possa trabalhar apenas nesta novela.