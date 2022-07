Karoline Lima deixou o hospital com a filha - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 19:16

Rio - Karoline Lima mostrou nesta terça-feira (12) a saída do hospital após o nascimento de Cecília, sua filha com Éder Militão. No registro publicado no Instagram, a modelo aparece com a bebê no colo e sem a companhia do jogador do Real Madrid. O casal anunciou o término do relacionamento na semana passada.

fotogaleria "Bora pra casa, Cecília, que já não existe mais a disputa com o papel de parede feio. A barra tá limpa, filhota", escreveu, brincando com a troca de papel de parede feita após passar meses reclamando do material decorativo.

A reta final da gestação foi difícil para Karoline Lima que reclamou nas redes sobre a ausência do marido, que viajou para os Estados e Brasil, onde curtiu algumas festas. Após o retorno de Éder Militão para a Espanha, os dois acabaram terminando a relação. "Para dar uma satisfação a vocês, depois que ele voltou de viagem, eu o procurei, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Mas chegou num ponto que vi que não vai rolar como relacionamento amoroso. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão e que o momento pede. A gente sempre vai ter um elo, que é a Cecília, que sempre vai ser prioridade na nossa vida", disse.