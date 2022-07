Kelly Key - Reprodução/Instagram

Kelly KeyReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 17:00 | Atualizado 12/07/2022 17:02

Rio - Kelly Key deixou seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (12), chocados ao exibir sua barriga perfeitamente trincada, além de pernas torneadas. A cantora de 39 anos expôs o físico sarado e garantiu não ter relação com a lipoaspiração que fez em 2018 e nem com anabolizantes.

fotogaleria

"'Ela é assim porque fez lipo'. 'Ela, com certeza, toma bomba'. 'Ela consegue porque isso...'. ''Porque aquilo'. Meu c* [risos]. Sabe por que eu consigo? Tenho, principalmente, muita disciplina. Porque é difícil mesmo. Independentemente dos atalhos, sem isso não vai a lugar nenhum", declarou ela.



Kelly se mostrou orgulhosa do seu desempenho físico. "A cara está horrível, mas o corpo está bom. A gente posta mesmo assim", brincou a cantora, que é mãe de três filhos: Suzanna, de 21 anos, Jaime Vitor, de 17, e Arthur, de 5.