Esposa de Juliano Cazarré faz desabafo sobre internação da filha com doença congênita no coraçãoReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 21:42

Rio - A esposa de Juliano Cazarré usou as redes sociais, nesta terça-feira, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, que foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara. Nos Stories do Instagram, Letícia Cazarré desabafou sobre o longo período em que já esta na UTI de um hospital em São Paulo para acompanhar o tratamento da herdeira, que nasceu no último dia 22.

"Amigos, foram muitas mensagens de carinho, de fé e perguntando pela Maria Guilhermina. Ela está ótima, mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que ela tem", começou a jornalista e bióloga, tranquilizando os seguidores.

Em seguida, Letícia falou sobre as saudades da família, que mora no Rio de Janeiro: "Hoje completamos 21 dias de UTI. Três longas semanas. Longe de casa, com uma saudade dolorida dos filhos, do meu Juliano Cazarré, da minha vida normal, das minhas amigas. Hoje me sinto cansada, mas tenho certeza de que é aqui que eu tinha que estar. Então, pedindo humildemente mais forças a Deus e orações de você, sigo em frente com confiança", declarou ela.

O ator que interpreta o Alcides no remake da novela "Pantanal" também usou o Instagram para comentar o período em que está separado da esposa e da filha recém-nascida. Na última quinta-feira, Juliano retornou ao Rio para continuar as gravações nos Estúdios Globo e para cuidar dos filhos mais velhos, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

"Estou com as crianças porque elas estão precisando da gente, os quatro, cada um com um tipo de problema. A Maria Madalena está muito chorosa sentindo falta da mãe, não sabe o que está acontecendo. Os mais velhos assistindo TV até mais tarde, fugindo dos horários. Estou aqui para colocar as coisas nos eixos", explicou o artista, em live realizada na manhã desta terça-feira.

Depois, Juliano relembrou a situação que a família tem enfrentado com a caçula: "A Maria Guilhermina nasceu precisando de cirurgia cardíaca. Ela está se recuperando bem, de vez em quando dá um susto na gente. Ontem, ela deu baita susto lá em São Paulo. A Letícia está passando por isso com muita força e serenidade, está segurando uma bronca", disse.

Maria Guilhermina nasceu no dia 22 de junho, tendo sido diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein, descoberta nos exames pré-natais. A filha de Juliano e Letícia Cazarré precisou passar por uma intervenção cirúrgica logo após o nascimento para fazer um reparo importante no coração e segue em recuperação.

