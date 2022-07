Yasmin Brunet e Xamã vivem romance - Reprodução

Publicado 12/07/2022 18:48

Rio - Yasmin Brunet e Xamã vivem um romance há pouco mais de um mês, segundo Léo Dias, colunista do Metrópoles. De acordo com o jornalista, o novo casal optou por ainda não rotular a relação. Os boatos sobre o envolvimento entre a modelo e o cantor surgiram após o perfil de fofoca "Gossip do Dia" noticiar que os dois trocaram beijos durante o carnaval.