Fernanda Medrado - Reprodução/Instagram

Fernanda Medrado Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 16:37

Rio - Fernanda Medrado, ex-participante de "A Fazenda 13", rasgou o verbo durante uma live realizada no TikTok nesta terça-feira (12). A cantora interagia com os seguidores quando recebeu comentários negativos de uma hater que desmereceu sua trajetória profissional.

fotogaleria "Ô Rosangela, escuta um negócio. Vai tomar no seu c*! O povo acha que ganho milhões aqui. Levanta o seu c* e faz igual. […] Acha fácil o que eu estou fazendo aqui, que é ganhar presentes na live? Abre a p*rra da sua live e ganha presente! Cadê a bonitona que estava aqui falando merda? Quem me segue aqui sabe que eu sou papo reto com hater, eu detesto hater", esbravejou.

A cantora ainda esclareceu que não ganha tanto dinheiro realizando as transmissões na plataforma. "Levanta o rabo e faz o que o outro faz! Se acha fácil, então faz! Gente, são centavos. Vocês acham que é milhões? Não é não! Se está com inveja, faz o que eu estou fazendo e conquista pessoas. Eu tenho 14 anos de internet, gravando música, cativando as pessoas. Sabe porque eu ganho tanto presente? Porque a galera gosta de mim, a galera sabe que eu sou de verdade. Aqui eu ganho centavos, eu não vivo disso. Não vivo do TikTok, eu vivo do meu trabalho, de várias coisas! A galera está aqui porque quer", concluiu.