Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Bianca AndradeReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 12:25 | Atualizado 12/07/2022 12:27

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa,encantou seus seguidores nesta terça-feira (12). A empresária publicou fotos de sua viagem em Fernando de Noronha, posando para um ensaio usando um biquíni vermelho.

fotogaleria

"Play no book que a gata fez em Noronha", escreveu na legenada da primeira publicação no Instagram. "Ser solto é bem melhor, ser leve é bem melhor, celebre a vida e só", disse Bianca no segundo post. A influenciadora viajou com o filho, Cris, do relacionamento com o youtuber Fred, de quem se separou recentemente.