Zefa da 1ª versão de 'Pantanal', Giovanna Gold faz topless em praia do Rio

Rio - Conhecida por interpretar Zefa na versão original de "Pantanal", Giovanna Gold foi flagrada fazendo topless, nesta terça-feira, em uma praia da Zona Sul do Rio. A atriz e apresentadora de 58 anos usou apenas a parte de baixo de um biquíni para curtir o dia ensolarado na orla carioca. A famosa renovou o bronzeado e se refrescou com uma água de coco, além de conversar rapidamente com um rapaz que estava por perto.

