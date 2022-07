Karina Bacchi e Amaury Nunes foram casados por quatro anos - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 15:18

Rio - Karina Bacchi abriu a caixinha de perguntas de Instagram e tirou a dúvida dos seguidores sobre uma possível reconciliação com Amaury Nunes. O ex-casal anunciou o término do casamento de quatro anos em maio.

"Você e o Amaury têm volta? Estou orando por vocês", questionou um seguidor. "Sobre o seu pedido de oração pra mim, agradeço, mas te garanto: não há a mínima possibilidade. Sugiro dedicar o foco das orações apenas para que continue se cumprindo na vida de cada pessoa somente a vontade de Deus, perfeita como ela é, mesmo que incompreensível para muitos", respondeu.

A crise no relacionamento da apresentadora e o empresário teve início em julho do ano passado. Karina Bacchi revelou que Amaury Nunes chegou a sair de casa, mas acabou voltando. "Ele disse que era para eu ficar com a minha fé e que ele ia embora. E Deus me dizia: 'não manda ele embora, deixa ele ir'. Chegou o momento então em que Amaury disse que ia embora, fez as malas e pegou a estrada. No caminho, ele mexendo no rádio ouviu o Deive Leonardo falar. Ele estava indo para o Rio e pegou o caminho de volta, sem parar de ouvir as palavras do pastor. Ele chegou em casa dizendo que havia sido tocado por Deus, que ouvia a minha voz no lugar da do pastor e que tinha entendido tudo. Deus agiu antes da nossa separação", contou.