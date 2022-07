Anitta ganha estátua de cera no museu Madame Tussauds - Divulgação

Anitta ganha estátua de cera no museu Madame TussaudsDivulgação

Publicado 12/07/2022 10:56

Rio - Envolveu o mundo todo! Anitta foi reconhecida, nesta terça-feira (12), pelo Guinness World Records como a primeira artista latina a chegar no topo do Spotify Global com o hit "Envolver" e entrou para o livro mundial de recordes. A cantora de 28 anos também foi a primeira brasileira a conquistar esse feito.



fotogaleria

"No dia 24 de março de 2022, a premiada cantora brasileira, atriz e personalidade de TV Anitta chegou ao primeiro lugar do Spotify Global Top 200 com Envolver depois da música ter alcançado 6.39 milhões de streams ao redor do mundo", diz o texto no site da marca.



"Artistas latinos como Luis Fonsi e Daddy Yankee (Despacito), J Balvin (Mi Gente, com Willy William), Bad Bunny (Dákiti, com Jhay Cortez) e Camila Cabello (Havana e Señorita, com Young Thug e Shawn Mendes, respectivamente) já haviam conquistado faixas no topo das paradas no Top 200 Global do Spotify, mas Anitta foi a primeira artista latina solo e a primeira brasileira a atingir primeiro lugar", afirma o comunicado.

A artista comemorou a conquista em suas redes sociais.