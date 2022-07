Carla Perez e Jacaré dançam juntinhos - Reprodução do Instagram

Publicado 12/07/2022 11:56

Rio - Carla Perez e Edson Cardoso, o Jacaré, se reencontraram em um show do Xanddy nos Estados Unidos. Ex-integrantes do grupo 'É o Tchan', os dois empolgaram o público ao dançarem juntinhos novamente. Um vídeo do momento foi publicado pela loira no Instagram, nesta segunda-feira. Os dois não economizaram no rebolado.

"Mais um 'Xanddy Samba Summer EUA' dos sonhos. Meu amor, Xanddy. Te amo. Sou sua fã", escreveu Carla, que é casada com o cantor. Na postagem, ela ainda relembrou o encontro com Jacaré. "Meu irmão, não podia deixar de ter esse encontro mágico, né? Amamos você e sua linda família", completou a apresentadora.









Os fãs ficaram em polvorosa ao ver Jacaré e Carla juntinhos. "Esse encontro é de milhões", reagiu um. "Os melhores dançarinos de todos os tempos", destacou outro. "A sintonia ainda existe. Juntos me fazem lembrar de quanto minha infância foi gostosa. Deveriam realizar um projeto juntos, já pensou ver os três melhores dançarinos, Carla Perez, Jacaré e Sheila Carvalho, juntos de novo?", opinou um terceiro.

Carla Perez fez parte do 'É o Tchan' de 1995 a 1998 e participou de um reencontro entre 2004 e 2005. Já Jacaré integrou o grupo durante 11 anos (1995 - 2006).