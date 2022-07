Arthur Picoli - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 10:00 | Atualizado 12/07/2022 10:01

Rio - Arthur Picoli fez um desabafo em seu Instagram, na noite desta segunda-feira (11), após receber novos ataques nas redes sociais. O ex-BBB afirmou estar cansado de ficar calado.

"Ainda bem que papai e mamãe me deram educação e me ensinaram que falar mentira por aí é feio", escreveu Arthur antes de falar nos vídeos. "Tem coisa que aguentei calado para não dar merda para os envolvidos, mas eu estou de saco cheio de só tomar porrada sem estar falando ou fazendo algo com alguém", explicou.



"Além de educação, falta noção nas pessoas. Tem assunto que eu nem toco por respeito aos envolvidos e aí tenho que ficar lendo besteira de uma menina que não faço a menor ideia de quem seja. Que doideira", desabafou Arthur. "Se amar e beijar na boca estando solteiro for crime, me prendam", afirmou em seguida.

"Eu acho desnecessário falar algumas coisas, mas eu como eu só estou tomando porrada a partir de hoje vamos fazer uma troca. Sempre que alguém falar algo de mim, eu vou soltar uma informação também. Talvez assim pare, ou não", finalizou.