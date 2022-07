Juliette revela que Sabrina Sato a incentivou a ficar com João Vicente de Castro - Reprodução de vídeo

Publicado 12/07/2022 07:49 | Atualizado 12/07/2022 07:55

Rio - Juliette Freire abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante o 'Papo de Segunda', do GNT, desta segunda-feira (11). Descontraída, a cantora e influenciadora digital revelou que Sabrina Sato a incentivou a ficar com João Vicente de Castro, um dos apresentadores da atração ao lado de Fábio Porchart, Chico Bosco e Emicida.

"João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu sai do programa (BBB 21). Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo", comentou. Vale lembrar que Sabrina e João namoraram por dois anos (2013 -2015). Os dois continuam amigos.

Na atração, a campeã do 'BBB 21' também lamentou o fato de ter que perceber se a pessoa que está interessada nela ou é apenas interesse. "Na fama, tem outro porém, que é juntar as famas e é um âmbito muito delicado. Eu opto em não fazer da minha vida amorosa um entretenimento porque é complicado se relacionar com as pessoas com esse tipo de olhar. Os homens interesseiros já se afastaram porque entenderam que aqui não vai ter uma vitrine. É muito deprimente ficar pensando se a pessoa vai me quer por interesse em mim ou no que posso proporcionar numa carreira", frisou.