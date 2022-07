Eliezer e Viih Tube posam juntinhos - Reprodução/Instagram

12/07/2022

Rio - Se Viih Tube não pretende ser mamãe, no momento, é melhor ela se proteger. É que a sensitiva Lene previu que a youtuber, que vive um affair com Eliezer, vai engravidar do ex-BBB. O alerta foi feito através do Instagram, nesta segunda-feira.

"Vi pelos mantras que Viih Tube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer", escreveu ela, que previu a morte cantor Cristiano Araújo e do apresentador Gugu Liberato, na legenda. Não demorou muito para os reagirem. "Já faz um tempo que você vem alertando ela", comentou um. "De repente assim ela sossega um pouco", opinou outro. "E todo mundo achando que a Nathalia que ia ficar grávida dele", destacou um terceiro.







"Eu estou feliz! E sendo aberta e transparente com vocês! Se eu não mostro nada reclamam, se mostro xingam e falam 'não shippo', estou nem aí quem shippa ou não, quem tem que gostar sou eu e ele, cuida da vida de vocês", disparou. "Ele me trata tão bem, cuida de mim, a sintonia que a gente tem, a química, não tem preço, e quem tem que sentir somos nós e não vocês, então não enche a p*rr* do saco, estou de tpm", completou.