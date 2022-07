Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, reúne sertanejos para homenagear o legado da filha - Reprodução / Instagram

Rio - Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais para mostrar alguns detalhes do projeto especial que gravou em homenagem à filha, na noite de terça-feira, para o seu canal no Youtube. No Instagram, a youtuber publicou alguns registros da celebração, que reuniu a dupla Maiara e Maraisa, além de Luíza Martins, Murilo Huff e outros amigos da cantora.

"Gravação especial acontecendo agora para nossa Marilinha. Hoje o dia está sendo de de homenagem, um dia especial", disse Ruth ao publicar algumas imagens do projeto, onde artistas cantaram os maiores sucessos de Marília e também, contaram algumas histórias da cantora para o público.

"Dia muito especial entre amigos, em homenagem ao aniversário da Marília. Contamos e cantamos muitas histórias. Obrigado por hoje, turma", agradeceu Murilo Huff, repostando o registro em seu perfil no Instagram.