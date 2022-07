Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes LemeReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 10:28 | Atualizado 13/07/2022 10:49

Rio - Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme deram uma entrevista ao "PocCast" e relembraram o período em que a apresentadora sentia ciúmes da amizade entre a atriz e seu marido, Bruno Gagliasso. Gio confessou que chegou a sabotar a relação dos dois por não saber lidar com esse sentimento.

fotogaleria

"Fiquei muito insegura, e comecei a afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo, começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal", admitiu Giovanna, que é mãe de Titi, Bless e Zyan.

"E a minha mágoa nunca foi dela, porque ela não era minha amiga. A minha mágoa foi dele, porque ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada", acrescentou Fernanda.

O desentendimento que acabou resultando no rompimento da amizade se deu quando Giovanna obrigou Bruno a 'desconvidar' Fernanda para ser madrinha do casamento dos dois. A atriz ficou tão chateada que fez questão de não comparecer à cerimônia.



"Na época, eu namorava o Thiago Martins, com quem acabei terminando. Logo depois, foi o momento do meu rompimento com o Bruno. Então eu perdi [ao mesmo tempo] meu namorado, meu melhor amigo e a minha turma, que andava comigo. Sofri muito", recordou Fernanda.

"Eu e Bruno também sofremos. O Bruno ama e sempre amou a Fernanda. Eu ficava triste de estar fazendo aquilo com o Bruno, de vê-lo sofrendo, mas ao mesmo tempo eu sofria. Eu e Bruno tivemos vários embates", explicou Giovanna.