Fernanda Paes Leme anuncia noivado com Victor SampaioReprodução

Publicado 31/05/2022 18:15 | Atualizado 31/05/2022 18:17

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou, nesta terça-feira (31), que foi pedida em noivado pelo, até então, namorado Victor Sampaio. O casal publicou uma série de fotos já com a aliança em mãos, representando o momento especial. Os dois assumiram o namoro publicamente no início de 2021.

"E do nada", escreveu Fernanda, na legenda da publicação. "Todos nós já sabíamos... Não foi 'do nada', foi pensado com muito amor pelo Victor", comentou Giovanna Ewbank. Outros artistas também deixaram comentários nos posts do casal. "Que alegria!", disseo Tata Werneck. "Meu deus! Felicidades amores", desejou Maisa. "Não fui consultado, estranho", brincou também João Vicente de Castro.No aniversário do namorado, em março, Fernanda se declarou para Victor no Instagram e anunciou que os dois já estavam morando juntos. "Me trata tão bem, que no começo eu ate estranhava e achava que não merecia. Mas ele me mostrou que eu merecia e mereço muito. Eu e 'meu' Victor, estamos ha mais de 1 ano intenso (bota intenso) juntos. Agora dividimos o mesmo teto e eu so posso agradecer tanto amor e leveza que ele trouxe pra mim", escreveu ela na ocasião.