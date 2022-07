Diogo Mussi descartou reconciliação com o irmão Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 14:48 | Atualizado 13/07/2022 14:52

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, abriu a caixinha de perguntas do Instagram e descartou qualquer possibilidade de reconciliação com o gerente comercial após o desentendimento familiar. No início do mês, Diogo Mussi contou nas redes que a relação com o ex-BBB estava estremecida e que eles se bloquearam em um aplicativo de mensagens . Durante a internação do gerente comercial após o acidente de carro, era Diogo Mussi quem atualizava o público sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi.