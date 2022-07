Isabella Scherer mostrou ultrassom dos filhos - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer mostrou ultrassom dos filhos Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 19:37

Rio - Isabella Scherer mostrou para os seguidores o rostinho dos filhos gêmeos após realizar um ultrassom nesta quarta-feira (13). Esperando uma menina e um menino, a campeã do "Masterchef 2021" ainda contou para os seguidores o peso dos bebês.

"Olha só os nossos bebês! Aqui é um braço, aqui estava chorando, reclamando. Bento continua gigantesco, com 1 kg e 700 e pouco, e ela com quase um quilo e meio", contou. Questionada pelo namorado, Rodrigo Calazans, a atriz revelou o nome de um dos bebês. "Gente, Zoe ou Mel?", perguntou. "É Mel gente, já está decidido", entregou.

No final de junho, Isabella Scherer foi internada após sentir contrações e precisou ser medicada . "Comecei a sentir umas contrações de treinamento e falei com o médico. Comecei a cronometrar os intervalos, estava em 20 minutos, diminuiu para 13 e chegou a 7 minutos. Fui para o pronto socorro. Ainda sem dor, tudo certo. Parecia contração de treinamento, mas já estavam ritmadas", contou. "Tiramos o remédio ontem para ver como eu iria reagir, mas voltaram de novo e mais fortes, com intervalos mais curtos. Voltamos com o remédio e eu vou nessa até não sei quando. De 48 em 48 horas."