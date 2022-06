Isabella Scherer está internada após sentir contrações - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer está internada após sentir contrações Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 15:09 | Atualizado 30/06/2022 15:54

Rio - Isabella Scherer esclareceu nesta quinta-feira (30) o motivo de sua internação. Grávida de gêmeos, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, a atriz usou o Instagram para dizer que sentiu contrações e por isso, foi levada ao hospital.

fotogaleria "Comecei a sentir umas contrações de treinamento e falei com o médico. Comecei a cronometrar os intervalos, estava em 20 minutos, diminuiu para 13 e chegou a 7 minutos. Fui para o pronto socorro. Ainda sem dor, tudo certo. Parecia contração de treinamento, mas já estavam ritmadas", detalhou.

A atriz informou que está sendo medicada há cada 48 horas para bloquear as contrações: "Tiramos o remédio ontem para ver como eu iria reagir, mas voltaram de novo e mais fortes, com intervalos mais curtos. Voltamos com o remédio e eu vou nessa até não sei quando. De 48 em 48 horas."