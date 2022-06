Juju Salimeni fala sobre escolha de não mostrar amigos e familiares na web - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni fala sobre escolha de não mostrar amigos e familiares na webReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2022 10:43

Rio - Juju Salimeni , de 35 anos, foi questionada em seu Instagram sobre ter uma boa relação com parte da família, já que não os mostra na web. "Por que você não fala dos seus sogros e cunhadas? Você não se dá bem com eles?", indagou uma seguidora. Em resposta, a modelo afirmou que tem uma ótima convivência com pessoas no geral, mas que teme fazer com que os outros possam experimentar o lado ruim da exposição.