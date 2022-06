Neymar e Paulo André posam para foto juntos - Reprodução Internet

Publicado 30/06/2022 08:09

Rio - O jogador de futebol Neymar postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto em que aparece ao lado do velocista e ex-BBB Paulo André Camilo, que esteve na 22ª edição do "Big Brother Brasil". "Os pretinhos mais lindos do Brasil", escreveu Neymar na legenda da imagem.

"Você é brabo, moleque. Te amo e não é de hoje", respondeu Paulo André. Os fãs ficaram em polvorosa com a foto dos dois juntos. "Dupla de milhões", comentou uma pessoa. "Carisma pesado", disse outro seguidor. O surfista Pedro Scooby, que também participou do "BBB 22", ficou feliz ao ver a foto dos dois amigos juntos. "Aeeeeeee", comentou.