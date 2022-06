Luiza e Maurílio - Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 16:38

Rio - Luiza, que formava dupla com Maurílio, escreveu um texto nesta quinta-feira (30) para desabafar sobre os seis meses da morte do parceiro musical. O sertanejo faleceu em dezembro do ano passado, aos 28 anos, após sofrer três paradas cardíacas enquanto participava da gravação de um DVD em Goiânia. Na postagem, a cantora falou sobre a saudade que sente do amigo.

"Passei o dia pensando em você… no que escrever e se eu devia escrever. 6 meses sem você por aqui, meu gato. Sei que já passou da meia noite, mas ainda não dormi, então ainda é ontem", iniciou. "Pensando em tudo, durante o dia, ficou muito fresco na minha memória o processo de criação da 'S de saudade'. Nosso primeiro e maior hit. Primeira vez que pudemos de fato produzir uma música exatamente como queríamos. Primeira vez que participamos de todos os detalhes de uma criação… do solo ao refrão, a forma de cantar, da participação ao lançamento… tudo. E não é que deu certo. Com ela ganhamos uma notoriedade, no sentindo de reconhecimento mesmo, muito maior do que esperávamos. Pela primeira vez conseguimos peitar o mundo (e só nós sabemos), e fazer uma música jeitinho que queríamos… adivinha no que deu? Sucesso!"