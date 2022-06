Viviane Araújo comenta sobre fisioterapia pélvica na gravidez - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo comenta sobre fisioterapia pélvica na gravidezReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2022 13:54

Rio - Viviane Araújo, que está no sétimo mês de gestação, usou as redes sociais para contar aos seguidores o motivo de estar realizando fisioterapia pélvica durante a gravidez. No Instagram, a atriz explicou que sofreu com alguns "escapes" de urina e por isso, decidiu aderir aos exercícios diários.

"Está todo mundo me perguntando e querendo saber sobre a fisioterapia pélvica que eu estou fazendo... A fisioterapia pélvica trabalha os músculos e ligamentos da região pélvica. Não é somente para grávidas, mas na gravidez essa região é bem exigida. Você precisa ter esses músculos bem trabalhados para conseguir passar bem na gestação, não ter escape de xixi. Eu estava tendo", contou. "Era engraçado, às vezes dava um espirro e vinha aquela gotinha, e é horrível. Uma sensação muito ruim. A minha médica me recomendou", disse, bem humorada.

"A fisioterapia pélvica é para todo mundo, para no futuro você não ter nenhum problema. Não é só bom para o parto normal, mas também para cesariana, o pós-operatório também, uma série de benefícios que a fisioterapia pélvica traz para gente. Eu estou amando!", admitiu.

"É muito importante fazer os excercícios diários, além das consultas. Faz toda diferença! Tem que ter uma disciplina também", aconselhou.

Viviane comentou que adquiriu diástase — quanto há um afastamento dos músculos abdominais —, situação bastante comum, principalmente na gravidez, e que o tratamento também está auxiliando na melhora da aparência de seu abdômen. "Eu sempre treinei, então sempre exigi do abdômen a vida inteira. Tenho uma diástase, mas nada demais. A fisioterapia tem me ajudado bastante nisso também", finalizou.