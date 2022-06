Fernanda Gentil se despede de cachorra de estimação com uma homenagem no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2022 12:09

Rio - Fernanda Gentil usou as redes sociais a fim de publicar um texto de despedida para sua cachorra de estimação, Nala, que morreu nesta quinta-feira. A apresentadora também compartilhou registros de momentos com o animal, que possuía uma deficiência física causada por um tumor maligno responsável por comprometer uma de suas patas e consequentemente, provocar a amputação.

"Você não só viveu quase 16 anos comigo... Dividiu quase 16 anos da minha vida. Te peguei como uma menina de 20 anos, te vi partir como uma mulher de 35. Você viu Lucas chegar, Gabriel chegar. Você viu as minhas transformações", iniciou Fernanda.

"Recebi valores que me fizeram ser quem sou hoje; Ganhei senso de responsabilidade, vontade de voltar correndo para casa, aprendi a administrar minha mesada para arcar com as suas demandas. Aprendi a controlar vacinas, a achar o melhor banho, a melhor cama, o melhor tudo", disse a apresentadora, relembrando todo o aprendizado conquistado nos anos de convivência com o animal.

"Este é o texto mais doloroso que já escrevi para você, e as lágrimas nessa tela onde digito não me deixam mentir. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas movida pelo maior amor que já senti. Sempre combinei com você que enquanto o esforço fosse meu para que você ficasse aqui, estava tudo certo. Mas quem começou a fazer mais esforço para você ficar foi você mesma... E eu não estava aguentando ver isso acontecer", desabafou, confirmando que optou pela eutanásia do animal.

"Nossa, que dor! Que difícil acreditar... Que saudade... Que buraco aqui dentro de mim e dentro da casa, do nosso quarto, da nossa sala... Agora, vou ter que passar por todas as dolorosas 'primeiras vezes' sem você", lamentou.

"Eu te amo para sempre, com todo o meu corpo. Mil vezes obrigada, do lugar mais fundo e puro do meu coração... Sua mãe", finalizou em homenagem à cadela.