Murilo Huff se revolta com seguidoraReprodução do Instagram

Publicado 30/06/2022 11:36 | Atualizado 30/06/2022 11:37

Rio - Murilo Huff perdeu a paciência com uma internauta após ser acusado de abandonar o filho, Leo, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado, em um acidente aéreo. Uma usuária do Twitter pediu para o cantor cuidar do filho, mas levou uma invertida do artista: "Velha maluca".

Tudo começou quando Murilo publicou no Twitter uma mensagem pedindo para os integrantes de seu fã-clube enviarem fotos usando um presente enviado por ele. "Quero ver foto de vocês usando, tirem aí e me mandem depois", escreveu. Logo depois, uma internauta provocou o sertanejo ao responder a publicação. "Vai cuidar do Leo, moço. Nem participa [da vida] do menino. Deus me livre", disparou ela. Irritado, Murilo rebateu: "Vai cuidar você da sua vida, velha maluca".

Vão cuidar do leo moço nem participa do menino Deus mim livel — Sonia (@Sonia714149731) June 29, 2022