Dona Bil chora ao falar sobre Wesley SafadãoReprodução do Instagram

Publicado 30/06/2022 09:37

Rio - Dona Bil foi às lágrimas ao falar sobre o estado de saúde de Wesley Safadão através do Instagram Stories, na tarde desta quarta-feira (29). A mãe do cantor se emocionou ao pedir orações para o filho, que está afastado dos palcos após ser diagnosticado com uma hérnia de disco.

"Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares", disse ela, emocionada. "Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar", completou.

Logo depois, ela publicou um música 'Deus Tem Um Plano', nas vozes de Wesley Safadão e o cantor Clovis.

Entenda:

Wesley Safadão cancelou mais shows de sua agenda após ser diagnosticado com hérnia de disco. Em novo comunicado, divulgado nesta quarta-feira, a assessoria do cantor informou que o artista se afastará dos palcos até o dia 6 de julho, seguindo recomendação médica.

"Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebal e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica", dizia a publicação.

O cantor já estava longe dos palcos desde o último sábado, quando suspendeu seis apresentações após sofrer uma lesão na coluna. No domingo, o artista viajou a São Paulo com a esposa, Thyane Dantas, para receber o acompanhamento médico devido.