Anitta vira heroína de jogo de ação no clipe de Tropa, single em colaboração com Luck Muzik - Divulgação/Eduardo Bravin

Anitta vira heroína de jogo de ação no clipe de Tropa, single em colaboração com Luck MuzikDivulgação/Eduardo Bravin

Publicado 29/06/2022 21:19

Rio - Enquanto segue em sua turnê pela Europa, Anitta acaba de lançar o videoclipe da música 'Tropa', em colaboração com Luck Muzik. O vídeo é resultado da parceira entre a cantora e o jogo Free Fire, trazendo a Poderosa em diversas sequências de ação enquanto interpreta sua personagem "A Patroa", que também está disponível para os fãs do jogo de tiro.

fotogaleria

Lançado em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira, o single 'Tropa' é uma mistura de pop e funk cheia de referência ao universo "gamer" na letra. Conhecido por sua atuação na cena trap brasileira, Luck Muzik comemora a oportunidade de trabalhar com Anitta: "É uma honra e uma satisfação pra mim estar trabalhando com a Anitta, uma das maiores artistas que temos no Brasil e no mundo. Em pleno 2022, a gente poder proporcionar experiências e aprendizado me deixa muito feliz. Anitta é braba!"

Além de estar envolvida diretamente na produção do videoclipe de 'Tropa', a dona do hit 'Envolver' também participou da criação de sua personagem no jogo. "Eu escolhi cada detalhe da minha bonequinha. Eu e a minha estilista, a gente desenhou cada parte da roupa, cada pedacinho, cabelo, olho, tatuagem, tudo. Fizemos os desenhos, mandamos para eles e, depois, fomos para a parte da aprovação, fazendo as alterações necessárias. Foi um trabalhão", comenta Anitta.

Confira: