Cássio Reis surge em sua primeira foto com o filho, RomeoReprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 20:42 | Atualizado 30/06/2022 20:44

Rio - Cássio Reis usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar a primeira foto em que aparece segurando seu filho recém-nascido no colo. Em postagem no Instagram, o apresentador se derreteu por Romeo, que nasceu na última terça-feira, sendo seu primeiro herdeiro do relacionamento com Fernanda Vasconcellos.

"Um amor chamado Romeo", declarou o papai coruja na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e amigos parabenizaram Cássio pela chegada do pequeno e babaram pelo clique de pai e filho: "Parabéns, papai", escreveu a apresentadora Thalita Morete, do "É de Casa". "Coisa mais linda", disse Cynthia Howlett. "Que amor, viva o Romeo!", comentou uma seguidora. "Que momento lindo", acrescentou outra internauta.

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram o nascimento de seu primeiro filho juntos, nesta terça-feira. O casal comemorou a chegada de Romeo com um clique delicado em que a atriz de 37 anos surge com o bebê no colo, na maternidade onde a criança nasceu, em São Paulo. Romeo é o primeiro filho da artista e segundo herdeiro do apresentador, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto do casamento com Danielle Winits.

