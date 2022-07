Viih Tube curtiu dia ensolarado nos Lençóis Maranhenses - Reprodução/Instagram

Viih Tube curtiu dia ensolarado nos Lençóis MaranhensesReprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 20:08

Rio - Viih Tube impressionou os fãs, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma sequência de cliques tirados nos Lençóis Maranhenses. A youtuber usou o Instagram para publicar as fotos em que posa vestindo um biquíni que valorizou o corpo cheio de curvas da ex-BBB.

"Não sei nem explicar o que foi conhecer os Lençóis Maranhenses. Que coisa perfeita, mais linda, que energia gostosa nesse lugar! Eu tô apaixonada", declarou a influenciadora, na legenda da postagem. Em uma das fotos Viih Tube ainda aparece colada em Eliezer, com quem vive um affair. Os ex-BBBs curtem a passagem pelo Maranhão, onde acontece o São João da Thay desde a última terça-feira.

Em entrevista recente ao DIA, Viih Tube abriu o jogo sobre sua relação com Eliezer , com quem acaba de retornar de uma viagem pela Europa e pelos EUA: "Eu gostava muito dele no 'BBB', me identifiquei com o jeitinho dele. Então nos conectamos quando ele saiu da casa, mas estamos só curtindo, aproveitando a vida sem rótulos", afirmou.