Naldo Benny e Ellen Cardoso explicaram conversa vazada - Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 17:50

Rio - Naldo Benny e sua esposa, Ellen Cardoso, usaram o Instagram nesta quinta-feira (30) para esclarecer uma troca de mensagens vazada entre o funkeiro e uma mulher chamada Carina Silva. Na conversa, Naldo convidava a moça para fazer sexo a três.

fotogaleria "A gente gosta muito de namorar, temos nossa maneira de apimentar nossa relação, não houve infidelidade nenhuma, sacanagem nenhuma, a gente é parceiro pra caramba, a gente é muito fiel um ao outro, colados um no outro. Eu fiz o convite na maior educação, na maior humildade, sendo responsa, sendo gentil. Se não curtisse a parada era só falar 'não, valeu'", contou o funkeiro.

Ellen Cardoso seguiu explicando o ocorrido e afirmou que a moça buscou se promover expondo o convite feito por seu marido. "É o que a gente normalmente faz quando recebe um convite e a gente não pode ir, não está a fim, e estava tudo bem. Só que somos pessoas públicas e acredito que a colega aí do outro lado deve estar necessitada de audiência, de like, curtida, seguidor. Está querendo se promover, então ela tinha que expor essa situação que é uma coisa nossa, de vida pessoal. Era só dizer 'não, obrigada'. Tem outras formas de você ganhar audiência sem ser essa, não precisa fazer estardalhaço. Está tudo bem resolvido, ela não topou, mas a gente se divertiu do mesmo jeito. Tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de ficar doidão e a gente gosta de sexo, e isso não tem problema nenhum e não prejudica ninguém".



O funkeiro também lamentou a exposição de sua intimidade. "Isso aí prejudica porque é uma vacilação expor. Primeiro que nem se pode expor uma parada pessoal, um assunto privado. Não houve nada sem o consentimento dela, sem que ela soubesse. Eu tinha falado sendo claro, sendo maneiro, sendo responsa, mas do outro lado só teve vacilação, do começo ao fim. E a gente vai continuar aqui namorando pra caramba, são 12 anos de muita transa gostosa e vamos continuar na nossa", concluiu.