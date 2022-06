Arlindo Cruz - Reprodução

Publicado 30/06/2022 12:05 | Atualizado 30/06/2022 12:14

Rio - Arlindo Cruz, de 63 anos, segue internado em um hospital do Rio e seu estado de saúde é considerado estável. O cantor, no entanto, não tem previsão de alta. A informação foi confirmada através de um boletim médico publicado no Instagram do artista, nesta quarta-feira (29).

"Arlindo Cruz continua internado para tratamento de quadro respiratório. O estado de saúde do paciente é estável e não há previsão de alta", informa o comunicado.







"Ele fez uma broncoscopia por excesso de secreção no pulmão, mas ele passa muito bem, reagiu perfeitamente, oxigenando bem, respirando sozinho, pressão e batimentos cardíacos ótimos, não tem Covid", explicou. "Aproveitando para fazer um ajuste de válvula, que é natural de tempo em tempo o neurologista fazer uma análise. A gente aproveitou que veio ao hospital para fazer uma coisa e estamos resolvendo todas as outras. Está tudo certo. Se tratando de pulmão é delicado, mas ele está bem demais", completou.

Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho, em 2017. Em um relato recente, Babi Cruz disse que nesses cinco anos o ator já passou por 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça, embolia pulmonar, e chegou a ser desenganado pelos médicos.