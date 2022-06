Babi Cruz e o marido, Arlindo Cruz - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 16:45 | Atualizado 28/06/2022 16:49

Rio - Babi Cruz esclareceu o quadro clínico do marido, Arlindo Cruz, que foi internado para realizar uma broncoscopia devido excesso de secreção no pulmão. A ex-porta-bandeira afirmou que os médicos do cantor aproveitaram sua ida ao hospital para ajustar uma válvula em seu cérebro.

fotogaleria "Estou passando aqui para dar um esclarecimento porque as pessoas estão preocupadas com notícias distorcidas que estão saindo por aí. Venho comunicar que o Arlindo está internado sim, ele fez uma broncoscopia por excesso de secreção no pulmão, mas ele passa muito bem, reagiu perfeitamente, oxigenando bem, respirando sozinho, pressão e batimentos cardíacos ótimos, não tem Covid", explicou.

Babi Cruz tranquilizou o público e falou sobre o ajuste de válvula pedido pelo neurologista do marido. "Aproveitando para fazer um ajuste de válvula, que é natural de tempo em tempo o neurologista fazer uma análise. A gente aproveitou que veio ao hospital para fazer uma coisa e estamos resolvendo todas as outras. Está tudo certo. Se tratando de pulmão é delicado, mas ele está bem demais."

Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho, em 2017. Em um relato recente, Babi Cruz disse que nesses cinco anos o ator já passou por 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça, embolia pulmonar, e chegou a ser desenganado pelos médicos.