Fofos! Camila Queiroz e Klebber Toledo são clicados em aeroporto do Rio

Rio - Camila Queiroz e o marido, Klebber Toledo, estiveram no aeroporto Santos Dumont, do Rio, na tarde desta terça-feira. O casal foi clicado por um paparazzo no maior clima de romance em uma cafeteria do local. Eles trocaram olhares apaixonados e deram muitas risadas. Para a ocasião, os dois optaram por looks bem confortáveis e básicos. Camila e Klebber também deram o exemplo ao usar máscara de proteção facial, para se protegerem e evitarem a propagação da Covid-19.

