Publicado 28/06/2022 14:44

Rio - Ludmilla usou suas redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar um relato inusitado com os fãs. Nos Stories do Instagram, a cantora revelou ter bloqueado Luciano Huck em um aplicativo de mensagens quando o apresentador tentou entrar em contato com a artista. Aos risos, a funkeira disse que pensou que estivesse recebendo as mensagens de um perfil falso.

"Gente, e eu que bloqueei o Huck ontem achando que era um fake? Mas era ele mesmo", contou Ludmilla, mostrando as conversas que teve com o apresentador do "Domingão" em duas redes sociais diferentes. Primeiro, Huck mandou uma mensagem para confirmar o número de telefone da cantora, que rapidamente interrompe o diálogo ao bloquear o comunicador.

Em seguida, o esposo de Angélica tentou falar com a artista por mensagem direta no Instagram, onde os dois têm seus perfis verificados. Foi quando Ludmilla compreendeu a situação: "Caraca, eu estava mandando mensagem aqui para ver se era verdade. (risos) Achei que era trote", explicou a carioca. "Sincronicidade", brincou Huck, que logo em seguida foi desbloqueado.