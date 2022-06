Anitta falou sobre descaso com Amazônia durante sua passagem pelo Rock In Rio Lisboa - Reprodução / Twitter

Anitta falou sobre descaso com Amazônia durante sua passagem pelo Rock In Rio LisboaReprodução / Twitter

Publicado 28/06/2022 21:55

São Paulo - Anitta, que já se opôs diversas vezes ao governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que ainda não sabe em quem irá votar nas eleições presidenciais deste ano.

fotogaleria

No Twitter, ela respondeu o pedido de um fã para se posicionar a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu ainda não me decidi quanto ao meu voto. Eu quero esperar o dia limite da candidatura para estudar os candidatos e tomar minha decisão. Minha real vontade é que o Brasil encontre um meio-termo onde o resultado não vá partir o país no meio e fazer as pessoas não se tolerarem mais", explicou.

Em seguida, ela conta o que levará em conta no candidato: "Nada na vida dá para ser 100% como a gente quer. É um casamento. Para dar certo, os dois têm que querer e os dois têm que abrir mão um pouquinho de cada lado de algo que não faça tanta diferença para um, mas que, para o outro, pode fazer um montão. Meu desejo é um país tolerante, unido e em paz para cuidar do que realmente importa ao invés de ficar perdendo tempo com discussão que não leva a nenhum lugar".

No entanto, a cantora deixou claro que não irá votar em Bolsonaro: "Óbvio que Voldemort é o oposto disso tudo, então essa possibilidade para mim não existe".

Ela reforça que quer estudar os candidatos: "Mas estou aguardando saber quem serão os candidatos, estudar cada um deles. Acompanhar as campanhas, analisar a chance de cada um e os riscos de cairmos novamente na mão desse deserviço que temos no Brasil hoje, e aí sim tomar minha decisão. Nós temos até o dia do voto para tomar essa decisão. E eu pretendo usar cada dia".

Por fim, ela diz que promoverá cada vez mais o estudo sobre a política: "Uma coisa que definitivamente vou fazer é promover e divulgar o estudo sobre política básica para galera aprender (JUNTO COMIGO) no que estaremos votando, qual a função de cada um e o que isso afeta diretamente no nosso dia a dia".

Eu ainda não me decidi quanto ao meu voto. Eu quero esperar o dia limite da candidatura pra estudar os candidatos e tomar minha decisão. Minha real vontade é que o Brasil encontre um meio termo onde o resultado não vá partir o país no meio e fazer as pessoas não se tolerarem mais — Anitta (@Anitta) June 28, 2022

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.