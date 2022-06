Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumem namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 17:24 | Atualizado 28/06/2022 17:26

Rio - Wanessa Camargo está namorando! O primo da artista, Nathan Camargo, revelou durante participação no podcast "A Hora da Venenosa", na Record TV Goiás, que ela assumiu um relacionamento com o ator Dado Dolabela para a família. O primo ainda contou que o novo casal foi convidado para seu casamento.

"Todo mundo sabe que eles estão juntos", confirmou à apresentadora do podcast. Apesar do convite, Nathan contou que os dois não compareceram a cerimônia porque os filhos da cantora estavam doentes, mas todos sabem do namoro.