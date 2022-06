Natasha Dantas está se recuperando de um quadro de intoxicação alimentar - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 15:15

Rio - Natasha Dantas, esposa de William Bonner, usou o Instagram nesta terça-feira (28) para contar aos seguidores que está se recuperando de um mal-estar sofrido no início da semana. A fisioterapeuta chegou a realizar teste de covid para descartar uma infecção e acabou sendo diagnosticada com uma intoxicação alimentar."Um post sobre a vida plena e linda do insta e a realidade da vida real. Escolhi uma foto pra ornar meu feed, mas por trás, minha segunda feira como foi em fotos tiradas para acompanhamento remoto do médico. Consequência de uma intoxicação alimentar. Até teste de COVID eu fiz para eliminar a possibilidade de ter sido infectada. Hoje, terça-feira, ainda estou em processo de recuperação. Mas o foto bonitinha no feed não poderia faltar. Não se iludam com redes sociais! Pessoas normais - que somos - também têm dias nebulosos", escreveu.