Thiago Mansur e Gabriela PrioliReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 14:12 | Atualizado 28/06/2022 14:30

Rio - Gabriela Prioli e Thiago Mansur estão esperando o primeiro filho. O casal fez o anúncio nesta terça-feira (28), pelo Instagram. "Cabem três vidas inteiras", escreveu a advogada, ao postar a imagem de três pares de tênis, dois adultos e um de bebê. "(Bolt intervém: 'cabem quatro!')", acrescentou ela, fazendo referência a seu cachorro.

A assessoria de imprensa dois dois também confirmou a gravidez, e informou que o bebê deve nascer em dezembro. Gabriela está grávida de 14 semanas e ainda não sabe o sexo da criança.



"Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente", conta Prioli. "A Gabi perdeu o pai com seis anos, eu perdi o meu com seis meses. Então, viver a paternidade é algo muito importante pra mim. Tô pronto pra me apaixonar ainda mais por essa família que já era formada por mim, a Gabi e o Bolt, nosso cachorrinho, e que agora tá crescendo. Estamos muito felizes", diz Thiago.