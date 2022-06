Vitória Strada e o professor Jefferson Bilisco - Reprodução da TV Globo

Vitória Strada e o professor Jefferson Bilisco Reprodução da TV Globo

Publicado 28/06/2022 11:13

Rio - Vitória Strada contou para os fãs, através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, dia 27, que descobriu uma hérnia de disco na cervical. A atriz precisou ser hospitalizada após sua apresentação na 'Dança dos Famosos', do 'Domingão do Huck', da TV Globo, no último domingo, dia 26. Segundo a noiva de Marcella Rica, ela sentiu fortes dores enquanto os jurados avaliavam sua performance.

fotogaleria

"Quem viu que no programa de domingo, no final, quando eles estavam dando as notas, eu estava com a mão, o braço meio assim? Gente, naquela hora eu estava morrendo de dor. Estava com uma dor muscular já há alguns dias que foi aumentando. A gente vai se acostumando no meio do Dança a estar meio com dor muscular, mas começou a vir uma coisa de nervo, irradiou do pescoço pro ombro, do ombro pro braço, do braço pra mão... eu fui da apresentação de domingo direto pro hospital", começou Vitória.

"Não estava me aguentando de dor. Descobri uma hérnia de disco na cervical. O médico disse que eu tinha que ficar no mínimo cinco dias parada e olhei pra cada dele: 'querido, te dou 1 dia e meio. Pode ser?' Aí ele me passou um monte de remédios. Estou aqui ensaiando e controlando a dor. Mais um desafio da semana pra chegar nessa final", destacou a artista.